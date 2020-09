Bouhafsi : “Mbappé vante les mérites du projet parisien à Camavinga et Hernandez”

Le Paris Saint-Germain retrouve cette semaine la compétition, et compte recruter pour améliorer l’effectif déjà présent pour rêver encore plus grand cette saison.

C’est justement un des messages qu’ont fait passer Leonardo ce dimanche au Canal Football Club mais aussi Kylian Mbappé sur TF1 lors de l’émission Téléfoot.

Le journaliste pour RMC Sport, Mohammed Bouhafsi, est revenu sur les propos de l’attaquant parisien et explique que le PSG a pris positivement la prise de position de son joueur mais aussi qu’il est considéré comme un ambassadeur du club.

“La direction parisienne n’a pas pris ombrage des propos de Mbappé. On se dit plutôt qu’il est compétitif, qu’il veut gagner et qu’il est impliqué dans le projet. Ils préfèrent un Mbappé impliqué qui parle de recrutement et de mercato plutôt qu’un Mbappé qui s’en fiche et qui penserait à un départ au Real Madrid. D’ailleurs on peut le dire, en “off”, Mbappé joue le rôle d’ambassadeur du PSG. Il prend son téléphone pour appeler certains joueurs. Il l’a fait en équipe de France en vantant les mérites du projet parisien avec Camavinga et Lucas Hernandez. Il y a des joueurs qu’il apprécie, et a glissé des noms parfois… Il a un vrai rôle !”