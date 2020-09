Roustan : “Même si Leonardo a raison, il faudrait qu’il passe au-dessus de certaines choses”

Ce lundi soir, Kylian Mbappé a été testé positif au Covid-19 à la veille du match contre la Croatie et a immédiatement quitté le rassemblement des Bleus. L’attaquant parisien est forfait pour les matches de Ligue 1 du PSG contre Lens (jeudi) et Marseille (dimanche). Invité de l’After de RMC, Leonardo s’est emporté au sujet de la FFF, qui ne lui a même pas communiqué le test positif de son joueur.

Face à cette communication, le journaliste Didier Roustan a expliqué sur La Chaîne L’Équipe que le directeur sportif en faisait peut-être trop, même si dans le fond il avait raison.

“Si à chaque fois qu’il y a un petit quelque chose, Leonardo entre dans une fureur folle et se sent persécuté à ce point, quelque part je ne dis pas que ça me dérange, je dis qu’on a l’impression qu’il prend un marteau piqueur pour écraser une mouche. Il avait déjà expliqué ce qu’il devait expliquer sur Canal Plus… Même si dans le fond il a raison, et il est dans son rôle ! Mais il faudrait qu’il passe au-dessus de certaines choses. Il peut s’en expliquer en interne, mais être furieux pour ça, je trouve ça indélicat. Je les sens un peu à cran en ce moment… Mais il doit y avoir des raisons pour ça…“