Ménès : “Ce PSG-OM me laisse un goût amer et me fout même un peu la gerbe”

Pour cause de diffusion sur Téléfoot du PSG-OM, Pierre Ménès n’avait pas à être sur un plateau hier soir. Le journaliste est donc allé au Parc des Princes pour voir le choc de la Ligue 1 qui s’est résumé à des chocs en tous genres. A son grand dégoût.

“J’ai vu des comportements honteux. Et des deux côtés. Mais une fois qu’on a dit ça, il faut aussi se pencher sur la façon dont ce match a été arbitré. Mais que fout Garibian, une fois de plus ? Honnêtement, il n’y a pas mieux en France que Monsieur Brisard pour arbitrer un PSG-OM ? Le mec a totalement perdu les pédales, du coup d’envoi au coup de sifflet final. Et il a surtout excité tout le monde en distribuant des cartons à tout-va”, commente Pierre Ménès au sujet du PSG-OM sur son blog Canal Plus. “Tu ne peux pas gagner un match sans avant-centre. Neymar ne peut pas tout faire. Et je trouve déjà que pour un mec qui n’avait pas joué depuis 15 jours et ne s’était entraîné que 24 heures, il a fait beaucoup. Beaucoup plus que Di Maria hors du coup physiquement et que Sarabia qui continue d’être fantomatique. Et ne parlons pas de l’entrée en jeu absolument scandaleuse de Draxler. S’il se plaît autant à Paris, qu’il aille au resto et dans les bars mais qu’il arrête de jouer. Mention pour les débuts de Florenzi qui a l’air d’avoir une belle qualité de centre. Cela se verra peut-être le jour où il y aura un avant-centre dans l’équipe… Pour le reste, quand Paredes est entré, je me suis dit qu’une minute plus tard Payet allait se prendre un attentat. L’Argentin n’a même pas attendu trente secondes. Moi, je déteste ce genre de matchs. Cela me laisse un goût amer et ça me fout même un peu la gerbe. Les Marseillais eux, s’en foutent évidemment. Ils ont mis fin à dix ans de disette face au PSG et on peut considérer que c’est mérité. Il va falloir un jour que le club se penche sur le problème de ce milieu de terrain qui n’a aucune imagination, surtout quand Verratti est en délicatesse comme il l’a été hier soir.”