Ménès : “C’était compliqué pour le PSG jeudi et cela risque de l’être encore ce soir”

Depuis jeudi soir et l’atypique Lens-PSG (1-0), les matches de Championnat de France s’enchaînent sans fournir du grand spectacle. Pierre Ménès commente sur son blog Canal Plus le “gigantesque foutoir de cette reprise de la Ligue 1”, et revient sur la “purge” de Bollaert-Delelis qui a précédé le PSG-OM de ce soir (21h/Téléfoot).

Un match dans le Nord “où le PSG a subi sa première défaite de la saison dès sa première rencontre, en ayant eu le ballon pendant 78% de la partie mais en n’en faisant absolument rien. La faute à une ligne d’attaque composée de gamins pas du tout prêts à évoluer à ce niveau et d’un scandaleux fantôme nommé Sarabia. Paris ressemblait un peu à une Bentley, avec le cuir et la ronce de noyer, mais avec un moteur de Twingo. Il n’y avait personne en attaque. Et quand tu vois la compo du milieu, je ne sais pas combien Gueye, Verratti et Herrera pèsent en terme de buts par saison, mais ça ne doit pas dépasser les deux unités. C’était compliqué pour Paris et cela risque de l’être encore ce soir pour PSG-OM car, même si Neymar et Di Maria sont disponibles, après quinze jours sans jouer ils risquent d’être très justes au niveau physique.”