Ménès : “Comme par hasard les deux équipes françaises qui sont allées loin en C1, elles sont à la rue en début de saison”

Ce dimanche à 13 heures (Canal Plus / Téléfoot), le PSG affrontera l’OGC Nice dans le cadre de la 4ème journée de Ligue 1. Le quatrième match des Parisiens en dix jours. Et après une belle campagne en Ligue des champions avec une finale à la clé, les joueurs de Thomas Tuchel ont connu un début de saison 2020-2021 compliqué en raison des nombreuses absences, suspensions et d’un calendrier mal géré. Sur le plateau du Canal Football Club, Pierre Ménès a évoqué ce début de saison du PSG sans ses deux stars, Mbappé et Neymar. Il a notamment précisé que les deux clubs français qui étaient engagés lors du Final 8 de Ligue des champions (PSG et OL) en août dernier “sont à la rue en début de saison.”

“T’as joué à Lens avec 7 mecs en moins, contre Marseille avec 4 joueurs en moins et là (face à Nice) tu vas encore jouer avec un paquet de monde en moins. Enlèves Ronaldo et Dybala à la Juventus Turin ou enlèves Salah et Mané à Liverpool… Oui, il y a encore des joueurs mais devant il n’y a pas tant de monde que cela. Cette équipe est totalement dépendante de Neymar et Mbappé. Si tu ne l’as pas (ce duo, ndlr) c’est une équipe lambda. Est-ce que vous pensez que la Juventus aurait les mêmes résultats sans Ronaldo et Dybala ? Peut-être pas, a déclaré Pierre Ménès sur le plateau du CFC. On est toujours plus malins que les autres, on est les seuls à ne pas rejouer (après l’arrêt des Championnats en mars dernier), après on est les seuls à reprendre le 22 août alors que tout le monde reprend le 12 ou le 13 septembre. On est toujours plus malins que les autres. Et comme par hasard, les deux équipes françaises qui sont allées loin en Final 8 sont à la rue en début de saison. C’est sûrement une coïncidence.”