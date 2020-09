Ménès déconseille fortement la piste Depay au PSG

Le marché des transferts fermera ses portes le 5 octobre prochain, ce qui laisse une bonne marge de manœuvre aux clubs européens pour faire leurs emplettes. Côté PSG, à part quelques rumeurs, rien de bien concret ne semble poindre. Une rumeur plutôt surprenante est d’ailleurs apparue il y a peu, celle-ci faisant état d’un intérêt du club parisien pour l’attaquant hollandais de l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay. Une piste que ne valide pas du tout Pierre Ménès.

En effet, pour le journaliste, le Paris Saint-Germain ferait une grave erreur en enrôlant le Batave : “Le problème de Memphis Depay s’il signe au PSG, c’est tout simplement qu’il ne joue pas. Et je pense que prendre un joueur comme Depay pour le mettre sur le banc, c’est mettre le pied dans un nid d’emmerdes sans fin. Il ne faut pas oublier non plus qu’il revient d’une grave blessure et qu’il est dans une forme physique médiocre, même s’il a mis trois buts contre Dijon. On est loin du grand Depay. Moi, si je suis à sa place, je reste à Lyon“, a exposé Ménès pour la chaîne YouTube OL Fan TV.