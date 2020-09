Ménès : “Évidemment, dès que le PSG est au complet, c’est une autre chanson”

En se remplumant, le PSG se remet à voler sur la Ligue 1. Avec une troisième victoire de rang, le champion de France en titre – bien emmené par Neymar Jr – a lancé son opération reconquête pour retrouver le haut du tableau (le PSG est 7e du classement à 4 points du leader rennais). Une remontée qui inexorablement arrivera, assure le journaliste Pierre Ménès.

“Le PSG s’est tranquillement imposé à Reims grâce à deux doublés : de passes décisives pour Mbappé et de buts pour Icardi. L’Argentin qui a mis fin à une longue période de disette. Maintenant, cela va être intéressant de voir ce qu’il va faire dans les semaines qui viennent. Est-ce qu’il est lancé et va marquer des buts en rafale, ce que j’ai tendance à croire, ou sera-ce juste un feu de paille, comme on dit à Lyon (ho, ho, ho) ? Évidemment, dès que le PSG est au complet, c’est une autre chanson. Il faut être d’une mauvaise foi crasse pour imaginer le contraire”, commente Pierre Ménès sur son blog Canal Plus. “Ce que j’ai aimé, c’est que Reims n’a pas eu le coup de pompe physique qu’on pouvait craindre. Rajkovic a dû sortir quelques jolis arrêts pour empêcher son équipe de sombrer dans une première mi-temps que Neymar a achevée avec une action individuelle où il dribble cinq joueurs avant de tirer sans angle juste à côté du poteau. Neymar qui a fait un grand match et un grand match utile. Maintenant il faudrait qu’il se remette à marquer des buts. Mais bon, il est évident que le PSG entame son lent et inexorable retour vers le sommet du classement.”