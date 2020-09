Ménès : “La partie la plus importante de l’interview, c’est sur Tuchel”

Rare dans les médias, Leonardo a accepté de se rendre sur le plateau du Canal Football Club hier soir pour évoquer toute l’actualité du PSG. Un passage sur lequel est revenu Pierre Ménès – présent sur le plateau – dans sa pastille pour les réseaux sociaux de Canal +, Pierrot Face Cam.

“Il faut se souvenir que l’année dernière, Leonardo à Metz, un des premiers matches de la saison, il dit “il ne faut pas s’attendre à une saison bling-bling.” Résultat, quadruplé et finale de Ligue des Champions. Donc là, le PSG s’est affaibli avec les départs de Meunier, Thiago Silva et Edinson Cavani qui n’ont pas été remplacés, énumère Ménès dans sa pastille. Il va quand même pouvoir pallier peut-être pas à tous ces départs car il a aussi dit que l”effectif était trop important l’année dernière. […] Je trouve qu’il faudrait un gros milieu de terrain et un attaquant en plus même s’il semble que Choupo-Moting va rester. […]Comment j’ai trouvé Leonardo hier ? Je l’ai trouvé dans son rôle. Les gens disent “il défend le PSG”. Bah oui effectivement, il défend le PSG. C’est un peu son rôle, il est un peu là pour ça. […] Il ne dit évidemment pas grand-chose que l’on ne savait pas. Mais la partie la plus importante c’est sur Tuchel parce qu’évidemment, il y avait pas mal de rumeurs concernant des problèmes relationnels entre les deux et il me semble qu’il a été assez clair.“