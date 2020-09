Ménès : “Mbappé a fait preuve d’une très belle finition en angle fermé”

Hier, l’Equipe de France a livré un match plus que terne face à la Suède dans son entrée en lice en Ligue des Nations. Mais les Bleus l’ont emporté grâce à un but de Kylian Mbappé, son 14e en Equipe de France. Comme à son habitude, Pierre Ménès a analysé la prestation des joueurs français et a décidé d’offrir un bon 7/10 au numéro 7 parisien.

“Déjà, il met le seul but du match, ce qui est loin d’être anodin. Il a de la réussite mais il fait preuve d’une très belle finition en angle fermé. En première période, il a beaucoup évolué côté droit, qui est pour moi la zone de jeu où il est le moins bon, estime le chroniqueur du CFC sur son blog. En seconde période, on l’a vu plus à gauche où il semblait plus à l’aise. Malheureusement, dans un contact sa cheville a tourné et on a vu à sa douleur que sa blessure n’était pas totalement résorbée, ce qui n’est une surprise pour personne.” Pierre Ménès qui a également donné un 5 à Presnel Kimpembe, titulaire dans la défense à trois de Deschamps. “Pas grand chose à signaler dans ce match plutôt sérieux. Pas une grosse participation au jeu.”