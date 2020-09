Mercato – Le Zenit Saint-Pétersbourg serait sur les rangs pour Julian Draxler

Le Paris Saint-Germain tente, en cette fin de mercato, de renforcer son effectif, mais également de se délester de certains éléments indésirables. L’un d’entre eux est Julian Draxler. En perte de vitesse, et surtout de créativité, depuis plusieurs mois, l’international allemand est donc sur la liste des transferts.

Problème, et non des moindres, Julian Draxler n’a pas l’intention de quitter Paris, une ville qu’il apprécie tout particulièrement, alors qu’il ne lui reste qu’une seule petite année de contrat. Pourtant, le PSG n’a pas perdu espoir et tente toujours de trouver une porte de sortie à son milieu de terrain afin de renflouer les caisses. Et ce jour, une information nous venant de Russie fait état d’un intérêt grandissant du Zenit Saint-Pétersbourg pour Julian Draxler. C’est le commentateur russe, Nobel Arustamyan, relayé par le média russe Sport-Express, qui évoque cette possibilité. Selon cette source, les pourparlers avanceraient dans le bon sens entre le Zenit et les représentants de Draxler. Les prochains jours devraient donc être décisifs pour une écurie qui cherche à apporter de la créativité à son attaque. Nobel Arustamyan explique également qu’un autre club russe, Krasnodar, est également sur les rangs, mais le Zenit Saint-Pétersbourg aurait déjà une longueur d’avance significative dans ce dossier.