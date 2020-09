Mercato – Tuchel fait le forcing pour Antonio Rudiger (RMC)

Le marché des transferts arrive bientôt à son terme, le 5 octobre prochain, et le flou règne toujours autour des potentielles recrues du Paris Saint-Germain. D’après les derniers échos, le club parisien aurait un budget plus que restreint et chercherait surtout à recruter malin en obtenant des prêts. Dans cette optique, Thomas Tuchel aurait proposé le nom d’Antonio Rudiger, le défenseur allemand de Chelsea. Et selon RMC Sport, Tuchel ferait actuellement le forcing pour intégrer le central de 27 ans à son effectif. Les deux hommes auraient d’ailleurs déjà échangé plusieurs fois au téléphone. Problème, pour l’heure, Leonardo ne proposerait qu’un prêt, là où Chelsea voudrait un transfert sec. Néanmoins, les pourparlers se poursuivent, indique RMC.