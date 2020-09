Micoud : “Le PSG vient de commencer sa saison avec cette victoire”

Après un match (très) poussif, le Pais Saint-Germain s’est imposé dans les derniers instants de la rencontre face au FC Metz (1-0). Les Rouge & Bleu, qui venaient d’enchaîner deux défaites de rang en Ligue 1, se devaient de réagir malgré les nombreux absents (Florenzi, Paredes, Neymar, Kurzawa, Mbappé, Kehrer et Verratti), l’expulsion d’Abdou Diallo à l’heure de jeu et la grave blessure de Juan Bernat.

Interrogé sur La Chaîne L’Équipe, le consultant Johan Micoud est revenu sur le succès des Parisiens, et pense que celui-ci peut être un déclic pour la suite de la saison.

“Le PSG vient de commencer sa saison avec cette victoire. Ils ont touché du doigt la réalité de la Ligue 1. Ça y est, ils sont partis dans ce championnat ! Alors que peut-être qu’après la finale de la Ligue des Champions, et les vacances, c’était peut-être un peu abstrait… Tu étais un peu euphorique il y a 10 jours (…) Tu as enchaîné deux échecs en Ligue 1, et même si c’était très poussif, tu vas chercher cette victoire à 9 contre 11 ! Donc je pense qu’ils ont mis le doigt pour enclencher la saison !”