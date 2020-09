Morinière pas candidat, Denisot à un pas de la présidence de la LFP

Le PSG et quelques clubs souhaitaient voir François Morinière (55 ans), dirigeant du Groupe Labruyère, à la tête de la Ligue de football professionnel (LFP) afin de glisser vers une société commerciale plus adaptée au football moderne. Il n’ira pas. “Je ne suis pas candidat” fait savoir l’ancien directeur général de L’Équipe à L’Equipe. “Merci à eux d’avoir pensé à moi. Mais c’est pour l’instant impossible. […] Au moins, ma position va rassurer Philippe Piat qui avait peur de me voir arriver comme un président “fantoche” (voir ici). Je ne serai pas un facteur de division supplémentaire, ce que je ne veux surtout pas.”

Michel Denisot (75 ans), soutenu par Noël Le Graët, le président de la FFF, est donc à un pas de la présidence de la LFP. “Même Al-Khelaïfi n’a manifestement pas l’intention de s’opposer à son éventuelle intronisation”, explique le journal sportif en faisant référence à une discussion entre les deux hommes qui ont pour point commun la présidence du PSG. Toutefois le football français sait créer des surprises. Vincent Labrune, ex-président de l’OM, a ses soutiens. Gervais Martel, ex-président de Lens, espérerait une ouverture. Verdict jeudi. On saura alors si Michel Denisot est le président de la Ligue.