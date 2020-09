Morroni : “L’objectif ? On est le PSG, on doit viser haut et tout remporter !”

Ce samedi, les Parisiennes vont enfin retrouver la D1 face à Guingamp après avoir été sortie du “Final 8” de la Women’s Champions League en Espagne à Bilbao, contre l’Olympique Lyonnais (1-0). En conférence de presse, l’internationale Perle Morroni a évoqué cette première rencontre mais aussi les ambitions des joueuses pour cette nouvelle saison.

Quel est l’état d’esprit pour cette nouvelle saison ?

Morroni : On a progressé la saison dernière, il y a du mieux dans notre effectif. C’est maintenant une nouvelle saison, il faut donc relever la tête après l’élimination face aux Lyonnaises.

La coupure de 4 jours n’a pas été trop courte ?

Morroni : Non je trouve ça bien ! Ça nous permet de nous changer les idées après notre défaite contre Lyon ! Quatre jours de repos, c’était vraiment bien !

La bonne année pour remporter des trophées ?

Morroni : Au vu des derniers matches, on a progressé ! L’équipe est jeune et elle prend de l’expérience pour faire face à l’OL. On progresse et on sait qu’on peut le faire !

L’objectif de la saison ?

Morroni : On veut tout gagner ! On est le Paris Saint-Germain, on doit viser haut et donc tout remporter !

La gestion émotionnelle après la défaite en C1 ?

Morroni : On est très contente de reprendre. On est passés à autre chose. On a a hâte de reprendre la compétition !

Quels objectifs personnels ?

Morroni : Je veux continuer à progresser avec le PSG, mais aussi continuer à être appelée avec l’équipe de France.

Sa gestion de la période actuelle ?

Morroni : C’est compliqué. On fait des tests deux fois par semaine. C’est compliqué mais il va falloir s’y habituer… Le match à huis-clos ? C’est particulier, surtout avec nos supporters qu’on entend beaucoup et qui sont souvent derrières nous ! Mais comme je l’ai dit précédemment, la période est compliquée… Il va donc falloir s’y habituer...