Nacon, nouveau partenaire du PSG Handball jusqu’en 2022

Dans un communiqué, le PSG a annoncé que Nacon – la maison éditrice du jeu vidéo Handball 21 – sera le nouveau partenaire du PSG Handball pour les deux prochaines années, soit jusqu’en 2022. De plus, Nikola Karabatic et Mikkel Hansen figureront sur les jaquettes française et internationale du jeu vidéo Handball 21 (disponible le 12 novembre prochain). Un jeu qui fera son retour après quatre ans d’absence. Sur le site officiel du PSG, Jean-Claude Blanc -Directeur général délégué du Paris Saint-Germain – a exprimé sa joie après ce partenariat avec la société de gaming.

“Nous sommes très heureux d’accueillir NACON parmi les partenaires du Paris Saint-Germain Handball. Le Paris Saint-Germain est le club de la nouvelle génération. Il partage les préoccupations des millions de joueurs qui composent la communauté des gamers en leur faisant vivre des expériences au plus proche de nos équipes, a déclaré Jean-Claude Blanc sur psg.fr. Une partie importante des fans du Paris Saint-Germain, en France, mais aussi dans le monde entier, comme en Asie ou aux Etats-Unis, sont des adeptes des jeux vidéos. Grâce à ce partenariat nous allons pouvoir nous adresser à des supporters plus jeunes, et explorer de nouveaux territoires.”

De son côté, le Directeur Marketing de NACON – David Talmat – a évoqué ce partenariat avec le PSG Handball. “Nous sommes fiers de ce nouveau partenariat avec le Paris Saint-Germain Handball qui a réussi à se hisser en quelques années parmi les plus grands clubs européens et qui a dans son effectif certains des joueurs les plus talentueux de ce sport. Pour incarner le jeu, à l’occasion de son lancement, NACON a choisi deux figures emblématiques du handball mondial : Nikola Karabatic et Mikkel Hansen.”