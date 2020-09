Nadim : “Une nouvelle saison a démarré, et nous sommes vraiment motivées !”

Toutes les équipes du Paris Saint-Germain jouent des matches décisifs ce dimanche. Alors que les hommes vont affronter l’Olympique de Marseille pou le “Classique” de la Ligue 1 à 21h00 au Parc des Princes, les féminines rencontreront Bordeaux, 5e au classement à 12h45.

Avant ce match de la D1 Arkema, la joueuse parisienne Nadia Nadim est revenue sur cette affiche au micro de PSG TV et croit en ses coéquipières pour ramener les trois points à la maison.

La rencontre face à Bordeaux :

C’est une équipe très forte. Avec de très belles individualités, et qui joue un beau football. Mais nous sommes prêtes, on se sent bien, nous nous sommes bien préparées. C’est notre deuxième match de la saison, nous avons pour objectif de le gagner.

La préparation de ce match :

Nous avons beaucoup travaillé sur le système, et sur notre attaque. Il y a toujours de petits détails à améliorer, on connait leurs points forts, on sait que ce ne sera pas une rencontre facile, il faudra surtout bien rester concentrées et jouer notre jeu.

L’état d’esprit du groupe après la UWCL :

Nous étions très déçues, tout ne s’est pas passé comme nous le souhaitions. Mais une nouvelle saison a démarré, et nous sommes vraiment motivées. Il y a beaucoup de qualité dans ce groupe, et nous avons les moyens d’aller chercher quelque chose cette saison. Chaque match sera important, et demain sera un grand match. Bordeaux voudra gagner, nous aussi, ça promet du beau football.