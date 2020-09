Navas : “Je suis heureux quand je peux aider le groupe, c’est important”

Le PSG a-t-il enfin lancé sa saison 2020-2021 de Ligue 1 ? En tout cas les Parisiens ont enchaîné une deuxième victoire d’affilée en Championnat, qui leur permet de bien se replacer au classement (7e, 6 pts). Après le succès face au FC Metz (1-0), les Rouge et Bleu se sont largement imposés face à l’OGC Nice (3-0) en début d’après-midi. Lors de ce match, les Parisiens ont notamment pu compter sur de nombreux arrêts de Keylor Navas. Après la rencontre, le portier de 33 ans (noté 8/10 par la rédaction de Canal Supporters) est revenu sur le succès parisien.

“Nous sommes heureux, parce qu’on a pu avoir le contrôle du match la plupart du temps, et nous étions bien organisés sur les autres situations. Et le plus important c’est que nous avons gagné, ce n’était pas facile car il y avait une équipe forte en face. Je crois qu’on a fait ce qu’il fallait, a déclaré Keylor Navas sur le site officiel du PSG. Je suis heureux quand je peux aider le groupe, c’est important. Aujourd’hui j’ai pu être prêt. Je dois toujours être préparé à chaque rencontre, quel que soit le nombre de match que l’on joue.”