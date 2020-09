Navas, Neymar et Mbappé nommés aux UEFA Awards

Les UEFA Awards sont des récompenses délivrées aux meilleurs joueurs de la saison évoluant dans les clubs européens. Trois joueurs sont nommés pour chaque catégorie de prix. Et on trouve cette année parmi les 12 finalistes trois joueurs du PSG dans deux catégories. Kylian Mbappé et Neymar chez les attaquants face à Robert Lewandowski (FC Bayern). Autre Rouge & Bleu en compétition, Keylor Navas pour l’Award du meilleur gardien de but. Le portier du PSG est opposé à Manuel Neuer (FC Bayern) et Jan Oblak (Atlético de Madrid). Les lauréats seront connus – de même que le Joueur de l’année de l’UEFA et la Joueuse de l’année de l’UEFA – lors du tirage au sort de la phase de groupes de la Champions League 2020/21 à Nyon, en Suisse, le jeudi 1er octobre.

Nommés pour les prix par poste 2019/20 de l’UEFA Champions League