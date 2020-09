Navas : “Nous sommes sur un rythme intéressant”

Le gardien du temple. Arrivé l’été dernier dans les derniers jours du mercato, Keylor Navas a vite mis tout le monde d’accord au PSG. Grâce, en partie, à ses performances remarquables, le club de la capitale a réalisé une magnifique saison pour la première année de Navas sous les couleurs parisiennes. Le Costaricien s’est d’ailleurs confié sur son quotidien à l’entraînement.

“Quand on arrive le matin, on discute avec le staff sur les exercices du jour. On sait à quoi s’attendre et on sait sur quoi nous devons travailler. L’idée est de travailler beaucoup de choses chaque jour, pour être prêt à n’importe quelle situation. L’ambiance de travail est super, quand on arrive au travail avec le sourire et la joie de faire ce métier, on n’a jamais le temps de s’ennuyer, a expliqué Navas dans un entretien accordé sur le site officiel du PSG. On essaye de se mettre dans des situations compliquées, et nous travaillons beaucoup la réception de chute. Il faut être rapide et attentif. Le plus important est de faire les exercices le plus rapidement possible, mais ne jamais perdre sa coordination et sa position lorsque la chute arrive. Vous devez toujours être dans la bonne position, donc vous devez avoir cet équilibre pour parvenir à maîtriser votre corps.“

Dans cette interview, Navas revient aussi sur le début de saison du PSG, qui a été marqué par de nombreuses absences et surtout deux défaites en Ligue 1 contre Lens et Marseille.

“Je pense que l’été a été compliqué pour tout le monde, à cause de la situation sanitaire. Notre préparation a été tronquée bien sûr, et c’est difficile. Et je pense que la condition physique d’un groupe est déterminante, et nous retrouvons peu à peu tous nos moyens, constate encore Navas. Nous sommes sereins, on continue de bien travailler et nous avons enchaîner de bons résultats et nous sommes sur un rythme intéressant. C’est ce qu’il nous faut pour avancer.“