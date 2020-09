Navas, Paredes, Di María et Neymar présents à l’entraînement avant PSG / OM

Demain soir (à 21h sur la chaîne Téléfoot), le PSG reçoit – au Parc des Princes – l’Olympique de Marseille en clôture de la 3ème journée de Ligue 1. Un match toujours particulier pour les joueurs et supporters parisiens. Et pour cette rencontre, les Rouge et Bleu pourront récupérer certains cadres qui ont été positifs au Covid-19 : Keylor Navas, Neymar Jr, Ángel Di María et Leandro Paredes. Ces quatre joueurs étaient notamment présents à l’entraînement, à la veille de la rencontre face à l’OM. De leurs côtés, Mauro Icardi et Marquinhos ont également participé à la séance collective, rapporte le journaliste de RMC Sport Loïc Tanzi. Cependant, les deux joueurs seront forfaits pour la rencontre de dimanche comme l’a annoncé Thomas Tuchel en conférence de presse. De son côté, Kylian Mbappé est toujours en confinement.

Concernant la nouvelle recrue parisienne – Alessandro Florenzi – il a participé à son premier entraînement avec le PSG. Déjà forfait face au RC Lens (défaite 0-1 du PSG), Julian Draxler était absent de l’entraînement. Il souffre d’une contracture à l’adducteur. Enfin comme depuis quelques jours, de nombreux jeunes des U19 du PSG ont participé à la séance d’entraînement : Xavi Simmons, Bandiougou Fadiga, Timothée Pembélé, Kays Ruiz-Atil, Arnaud Kalimuendo et Alexandre Fressange.

Les joueurs du PSG présents à l’entraînement