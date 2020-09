Négociations “difficiles” pour une prolongation de Choupo-Moting (RMC Sport)

Le mercato et ses aléas. Libre depuis la fin de son contrat avec le PSG, à la suite du Final-8 de la Ligue des champions, Éric-Maxim Choupo-Moting avait confié la semaine dernière qu’il espérait rester dans la capitale française.“Pour le moment je ne suis pas Parisien. Et demain ? Je ne peux rien dire par rapport à ça… Mes agents sont en train de travailler avec le PSG et j’ai confiance en eux. Il y a des contacts mais pour le moment je ne peux rien dire, confiait Choupo-Moting il y a quelques jours. Je m’entretiens chez moi, je m’entraine, je reste en forme et après le reste on verra… Mon désir ? Tout le monde sait que j’aime vraiment le PSG. Après, on verra…”

Désireux d’entretenir la dynamique de groupe et réaliser des coups sur le mercato, Leonardo, le directeur sportif parisien, a donc bien engagé des négociations avec l’international camerounais pour une prolongation de contrat. Finalement, Choupo-Moting ne devrait pas rester une saison de plus au PSG comme le rapporte RMC Sport. “Les négociations entre le PSG et Eric-Maxim Choupo-Moting sont devenues difficiles sur la durée de contrat proposé“, indique le média sur son site internet. L’attaquant pourrait donc se tourner vers une nouvelle aventure avec un contrat de plus longue durée. À moins d’un nouveau rebondissement…