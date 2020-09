Neymar a fait son retour à l’entraînement, il postule pour dimanche

Touché par la Covid-19 en fin de mois d’août, Neymar n’a pas pu participer au match de Ligue 1 d’hier contre Lens. Le Brésilien en a terminé de sa “quatorzaine” comme l’exige le règlement sanitaire de la LFP et peut donc désormais reprendre l’entraînement individuel. Le Brésilien (28 ans) a indiqué – via ses réseaux sociaux – qu’il était de retour à l’entraînement ce vendredi après-midi à deux jours du Classico. Loïc Tanzi – journaliste RMC Sport – rebondit sur ce message et apporte quelques précisions sur ce retour à l’entraînement, via son compte Twitter. Il explique ainsi que plusieurs joueurs ont doublement été testés ce jour à la Covid-19, dont certains qui avaient été testés positifs. Cela concerne donc le Brésilien. Neymar pourra donc postuler pour le match de dimanche assure Tanzi, qui conclut en expliquant que Marquinhos s’est également fait tester. Reste le souci du physique puisque ces éléments ne s’entraînent plus depuis deux bonnes semaines.