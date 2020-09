Neymar, Di Maria, Mbappé et Icardi titulaires à Reims ? (LP)

Après deux défaites inaugurales en Ligue 1, le PSG s’est bien repris avec deux victoires et voudra enchaîner face au Stade de Reims, ce dimanche (21h, Téléfoot). Et pour la première fois de la saison, le club de la capitale va avoir un effectif digne de ce nom pour une rencontre de championnat. Avec les retours de suspensions et de blessures, Thomas Tuchel va pouvoir aligner un onze compétitif.

Surtout, pour la première fois de la saison, le coach allemand dispose de ses quatre fantastiques : Neymar Jr, Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Mauro Icardi. Selon Le Parisien, les quatre attaquants du PSG devraient être titulaires face à Reims. L’occasion de marquer le coup car ensuite Di Maria purgera ses quatre matches de suspensions.