Neymar et Kuzawa risquent jusqu’à 7 matches de suspension par la commission de discipline

Le défaite du Paris Saint-Germain face à l’OM (0-1) va laisser des traces… D’une part parce que les Olympiens ont arrêté une série de 20 matches sans succès face aux Parisiens, mais aussi parce que le PSG va sûrement être handicapé pour les prochains matches. Avec sept cartons reçus, dont trois rouges, le club de la capitale n’a pas réussi à tenir ses nerfs. C’est donc logiquement que la commission de discipline de la ligue va statuer sur les cas de Neymar, Layvin Kurzawa et Leandro Paredes ce mercredi.

Selon le journaliste Bruno Salomon, le rapport du délégué de la rencontre de ce dimanche explique que les cartons rouges de Kurzawa et Neymar pourraient être retenus comme “un acte de brutalité hors action de jeu”. Un cas qui peut être sanctionné jusqu’à… sept matches de suspension ! Concernant l’Argentin, celui-ci a écopé d’un second carton jaune, et devrait donc être épargné par la commission.



Par ailleurs une enquête pourrait être ouverte contre Angel Di Maria, coupable d’un crachat selon les décideurs marseillais. Si ces faits sont avérés, il risque aussi une punition qui peut aller jusqu’à six matches d’arrêt forcé.

De son côté, Mohamed Bouhafsi, journaliste pour RMC, indique que : “la commission de discipline récupère actuellement tous les éléments sur les accusations de Neymar sur Alvaro et le crachat de Di Maria. En cas d’éléments probants, ouverture d’instruction.“

Entre les cas de Covid, les défaites et les suspensions, le retour sur terre est très compliqué pour le Paris Saint-Germain dans ce début de saison…