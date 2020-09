Neymar et Navas titulaires face à l’OM ? (LP)

Décimé pour affronter Lens, jeudi (1-0), pour son premier match de la saison en Ligue 1, le PSG reçoit l’Olympique de Marseille, dimanche (21h) au Parc des Princes. Et le club de la capitale pourrait compter sur ses stars pour ce Classique ! Alors que Neymar Jr et Angel Di Maria ont annoncé avoir fait leur retour à l’entraînement, après avoir été touchés par le Covid-19, les deux attaquants étaient accompagnés par Keylor Navas et Leandro Paredes, eux aussi victimes du virus.

Le numéro 10 et le gardien parisien pourraient même débuter face à l’OM, dimanche, rapporte Le Parisien. Ils auraient même pu participer à la rencontre face au club artésien mais aucun risque n’a été pris. Après Neymar et Navas donc, Di Maria et Paredes pourraient, eux, prendre place sur le banc pour ce choc. “Les deux Argentins en auront également terminé avec leur quatorzaine, mais pour eux le délai sera très court puisqu’ils n’auront bénéficié que d’une séance complète“, indique encore le journal francilien. Mauro Icardi et Marquinhos seront encore trop justes pour faire leur retour.