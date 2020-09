Neymar meilleur joueur du PSG devant Mbappé dans FIFA 21

Comme chaque année, les fans des jeux de football de simulation attendent avec impatience la nouvelle formule du jeu FIFA. Pour la version 21, le PSG a été mis à l’honneur puisque c’est Kylian Mbappé qui est sur la jaquette de la simulation de football numéro 1. Rappelons que l’attaquant est le premier parisien présent en couverture depuis Guillaume Hoarau en 2010.

Pourtant le numéro 7 Rouge & Bleu n’est pas le meilleur joueur de son équipe dans le jeux vidéo. En effet, les notes de certains Parisiens ont fuité sur les réseaux sociaux, et c’est Neymar qui devance l’international français avec une notation de 91 contre 90 pour Mbappé. Derrière Angel Di Maria et Keylor Navas ont une note de 87, suivi de Marco Verratti à 86 et Icardi et Marquinhos avec une moyenne de 85. À noter qu’onze joueurs du club de la capitale ont une note supérieure à 80 pour cette édition 2021 qui sortira le 6 octobre prochain.

De plus, les deux stars du Paris Saint-Germain sont aussi dans le Top 10 des meilleurs joueurs du jeux vidéo.