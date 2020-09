Neymar : “Paris m’a toujours plu, et je l’aime toujours beaucoup !”

C’est une année spéciale pour le Paris Saint-Germain. Finaliste de la première finale de la Ligue des Champions de son histoire il y a trois semaines de cela, disputée dans des conditions particulières, le PSG fête aussi ses 50 ans. Un anniversaire symbolique, qui veut être encore plus marquant pour les joueurs. C’est le cas de Neymar Jr. Le Brésilien s’est exprimé pour le magazine du PSG dans une interview qui a été effectuée avant le départ pour le “Final 8”. Le numéro 10 Rouge & Bleu souhaite que son nom reste dans l’histoire du club de la capitale, et s’est confié sur ses meilleurs souvenirs mais aussi sur son amour pour Paris.

Les 50 ans du PSG :

Je pense que ça va être une année spéciale ! Si nous parvenons à notre rêve de remporter la Ligue des Champions pour les 50 ans du club, ce serait quelque chose de magnifique ! Mais pas seulement pour moi et mes coéquipiers, mais pour tous les joueurs passés dans ce club et qui ont participé à son histoire ! Chaque année est une occasion d’écrire l’histoire et de réussir de grandes choses pour le club. Cette année ne fera pas exception. Moi ce qui me motive c’est marquer l’histoire, jouer de grands matches, gagner des titres et laisser mon nom dans les livres d’histoire et d’archive du club.

Sa joie de jouer au football :

J’ai toujours en moi cet amour du foot, ce désir d’être sur un terrain. C’est cette passion qui me motive et me pousse à jouer au football. J’aime le foot comme lorsque j’étais enfant ! Avoir juste avoir envie de jouer peu importe où et quand. S’amuser avec un ballon, c’est tout ce que j’aime !

La différence entre le PSG et les Brésiliens dans l’approche du football

Les deux se ressemblent… Mais il y a des différences ! Les Brésiliens ont l’habitude de jouer au football dans la rue, à se sortir de n’importe quelle situation… à jouer dans des conditions particulières. Et à Paris on est sur ce chemin-là ! Le club recrute des joueurs avec ce genre de profil, qui pratique un football joyeux et flamboyant sur le terrain ! Après les grandes équipes ont besoin de rigueur tactique sur le terrain, d’être bien en place pour ensuite permettre aux attaquants de faire la différence devant. C’est cette combinaison qui caractérise les grandes équipes !

Les Brésiliens dans l’histoire du PSG :

Raï était le joueur préféré de ma mère ! Elle était une grande supportrice du Sao Paulo FC ! Elle adorait Raï le joueur… mais elle trouvait aussi très beau (sourires) ! Elle était une très très grande fan !

Ronaldinho ? C’était une source de joie et de magie ! Avec lui le football était un art ! Il est un des joueurs les plus techniques de l’histoire et on se souviendra toujours de lui comme un magicien !

Nene ? C’est un de mes meilleurs amis dans le football, et il l’est devenu grâce au football ! On s’entend vraiment bien et c’est un très bon ami ! Et ça reste un super joueur qui a marqué l’histoire du PSG.

Alex ? Je l’ai beaucoup vu jouer à Santos, ensuite je n’ai pas eu la chance de jouer avec lui mais je connais sa carrière ! Nous avons des amis en commun qui ne m’ont dit que du bien… Le tank !

Marquinhos ? C’est un autre ami dans le football ! C’est quelqu’un d’adorable dans la vie mais sur le terrain, il se transforme ! Il est complètement concentré sur ce qu’il fait, et est déterminé ! Il devient un leader pour nous, je suis content de l’avoir à mes côtés !

Sa gestion de la pression :

Je n’ai pas peur de la pression ! Pour moi c’est devenu normal de vivre avec ! Je dirais même que j’aime ça et que j’en ai besoin ! J’aime les matches difficiles et les moments compliqués, c’est quelque chose avec lequel je suis à l’aise ! Du coup je n’ai pas de rituel particulier pour les grands matches, je ne fais rien de spécial, j’essaye de ne pas changer d’habitude… Je regarde des séries, et des films. J’écoute de la musique… mais non, je n’ai pas de petits rituels !

Son statut de star de l’équipe :

Ce statut là est à double tranchants ! Il y a un côté négatif, si votre équipe perd, tout le monde va vous tomber dessus… mais d’un autre côté vous pouvez aider votre équipe car vous avez les qualités pour faire la différence. Et moi je suis heureux d’être à ce niveau. J’espère toujours faire de mon mieux et aider mes coéquipiers à gagner !

Ses entrainements lors du confinement :

J’en ai profité pour beaucoup me préparer, je me suis entrainé pratiquement chaque jour chez moi ! J’ai eu la chance, grâce au ciel, d’aller au Brésil pour travailler dans les meilleures conditions et me préparer. J’ai fait des séances avec mon coach et ça m’a fait du bien ! J’ai vraiment aimé pourvoir travailler comme ça ! Ensuite on a eu le bonheur d’être champion… J’étais vraiment heureux d’être sacré !

Ses meilleurs souvenirs au PSG :

J’ai deux grands souvenirs. Le premier lorsque j’ai signé et que j’ai été présenté au club, c’était émouvant ! Le second a été cette victoire face à Dortmund qui était très importante pour nous… même si les supporters n’étaient pas dans le stade…

Sa vie en dehors des terrains :

Je suis quelqu’un de normal lorsque je suis chez moi. Mes proches ne me voient pas de la même façon que les personnes dans la rue, ou à la télévision. Je suis juste un fils, un père, un ami.. Je suis comme tout le monde. Après oui je suis célèbre, je suis joueur du PSG et de l’équipe du Brésil. J’ai un rôle différent ! Je joue aussi aux jeux vidéos, ça m’aide à passer le temps ! C’est une activité qui m’occupe et évite de tourner en rond. Malheureusement nos vies font qu’on ne peut pas aller où on veut quand on veut… Du coup j’aime être chez moi avec mes amis, et profiter de ces moments tous ensemble.

Un homme heureux à Paris :

J’ai toujours aimé Paris ! Déjà quand je jouais à Barcelone, j’avais l’habitude de venir ici quand j’avais des jours de repos ! Paris m’a toujours plu, et je l’aime toujours beaucoup ! Maintenant j’espère qu’on va pouvoir atteindre nos objectifs tous ensemble et continuer d’écrire l’histoire du club !