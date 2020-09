Neymar se sent bien et veut jouer contre l’OM, indique Pagliari

C’est le point d’interrogation côté PSG en ce jour de Classique : de retour dans le groupe parisien après avoir été testé positif au Coronavirus, Neymar Jr sera-t-il aligné dans le onze rouge et bleu dès le coup d’envoi par Thomas Tuchel ce soir ? En tout cas, Isabela Pagliari, journaliste auriverde, nous explique sur Europe 1 que le Ney se sent parfaitement bien et a envie de jouer ce match face à l’Olympique de Marseille.

“Neymar se sent mieux. Tuchel a expliqué qu’il ne prendrait pas de risque. Maintenant, Neymar veut jouer, il adore les Classiques et il aime ce genre de match (…) Il est libéré puisqu’il s’est de nouveau entraîné avec le groupe. Il n’est donc plus contagieux et il se sent bien. Neymar veut jouer ce match.“

Néanmoins, malgré la motivation du joueur, Isabela Pagliari doute de la condition physique de Neymar et conseille la prudence : “Cela m’étonne : comment il va entrer dans son match alors que son dernier match était le 23 août. Il manque de rythme et il vient d’avoir un virus. Le PSG sait qu’il ne peut pas prendre de risque avec Neymar parce qu’imagine que tu le perds à un mois du début de la Ligue des Champions. Je comprends tous les supporters parisiens qui ont envie de voir Neymar contre l’OM, mais il faut réfléchir”, a déclaré Pagliari sur les ondes de Europe 1.