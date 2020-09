Nice / PSG – Claude-Maurice, Dolgberg et Nsoki testés positifs au Covid19

Le Paris Saint-Germain a remporté, à l’arrachée, son tout premier match de Ligue 1 face au FC Metz, à 9 contre 11, grâce à une réalisation de Julian Draxler dans le temps additionnel (1-0, première journée). Ce dimanche, les hommes de Thomas Tuchel doivent enchaîner à l’extérieur face à l’OGC Nice, 13h, pour le compte de la quatrième journée. Une partie qui verra les Niçois privés de plusieurs éléments, et non des moindres. En effet, testés positifs au Covid19 ce mardi, Stanley Nsoki, Alexis Claude-Maurice et Kasper Dolgberg ne figureront pas dans le groupe de Patrick Vieira. Un sacré coup dur, surtout au vu de la forme affichée par l’avant-centre Danois des Aiglons. Côté PSG, Kylian Mbappé, lui aussi touché par le Covid19, est espéré de retour dans le groupe rouge et bleu.