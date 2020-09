Nice / PSG : les notes des Parisiens

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé… Kylian Mbappé a beaucoup manqué au PSG. Et son retour ressemble à une page qui se tourne après une entame de saison compliquée par la Covid, les suspensions et les blessures. Angel Di Maria a retrouvé un partenaire de jeu avec le champion du monde de 21 ans. Du coup, le PSG s’est imposé “à l’ancienne”, avec maitrise et marge (0-3 grâce à des buts de Mbappé sur penalty, Di Maria et Marquinhos). Ajoutez à cela un Keylor Navas qui répond toujours présent (5 arrêts), une arrière-garde sereine, un entre-jeu tout en maîtrise, des ailes assez bien occupées par Alessandro Florenzi et Mitchel Bakker qui vaut bien un Layvin Kurzawa, et vous avez trois points de plus. Et ils ne sont pas superflus. Car le PSG est désormais un chasseur qui a entre 4 et 6 points de retard sur la tête de la Ligue 1. Mais les Rouge & Bleu sont de retour et le prochain match à Reims, dans une semaine, devra le prouver.

Les notes Canal Supporters pour les joueurs du PSG contre Nice : Navas 8 / Bakker 5,5 / Marquinhos 7 / Kimpembe 6 / Florenzi 6 / Herrera 5.5 / Verratti 6 / Draxler 5.5 / Di Maria 7.5 / Mbappé 8 / Icardi 4.5