Nice / PSG : quelle onze lancera Thomas Tuchel ?

Continuer de redresser la barre malgré la fatigue et six défections (Neymar, Paredes, Kurzawa, Diallo, Bernat, Kehrer) , c’est l’objectif du PSG ce dimanche (13 heures, Canal+ et Téléfoot)à l’Allianz Riviera de Nice. Dans cette perspective, Thomas Tuchel pourrait être tenté de jouer dans un 4-4-2 avec Kylian Mbappé et Mauro Icardi en pointe. A droite et à gauche, on pourrait retrouver Angel Di Maria et Julian Draxler plutôt que Pablo Sarabia, qui enchaîne les mauvaises performances. Au cœur du jeu, le PSG devrait pouvoir compter sur Marco Verratti et Ander Herrera plutôt que Gana Gueye. Thomas Tuchel sera heureux d’aligner Alessandro Florenzi. Si le latéral droit italien propose autant de bons centres que contre Marseille, il s’agira de voir si Mauro Icardi sait les exploiter. A gauche, Mitchel Bakker bénéficie d’une hécatombe au poste. Six mois d’absence pour Juan Bernat, six matches de suspension pour Layvin Kurzawa, au moins un pour Abdou Diallo… le jeune néerlandais va vraiment avoir sa chance. Enfin, c’est la charnière type qui est attendu face aux Aiglons, Marquinhos et Presnel Kimpembe évolueront devant Keylor Navas.

La feuille de match du Nice/PSG par Le Parisien, Nice-Matin et L’Equipe

Dimanche 20 septembre 2020 à 13 heures à l’Allianz Riviera de Nice | 4e journée de Ligue 1 Uber Eats | Diffuseurs : Téléfoot et Canal Plus | Arbitre : Bastien | VAR : Dechepy et Castro

: Benitez – Atal, Pelmard, Dante (c), Lotomba – K.Thuram, Schneiderlin, Lees-Melou – Rony Lopes, Gouiri, H.Kamara. Remplaçants : Cardinale, Pionnier, Daniliuc, Ben Seghir, Guessand, Trouillet, Ndoye, Sylvestre, Myziane.

: Cardinale, Pionnier, Daniliuc, Ben Seghir, Guessand, Trouillet, Ndoye, Sylvestre, Myziane. Entraîneur : Vieira.

: Vieira. Absents : Bambu, Danilo, Boudaoui (blessés), Nsoki, Claude-Maurice, Dolberg (Covid).