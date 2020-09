Nice / PSG – Vieira : “Si Mbappé est là, on sera plus vigilant”

Ce dimanche, à l’occasion de la quatrième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de l’OGC Nice. Un match qui se disputera à huis clos. À deux petits jours de cette confrontation, Patrick Vieira était présent, ce vendredi, au conférence de presse. La forme du PSG, Mbappé, ou la situation liée au Covid19, autant de points sur lesquels est revenu le coach des Aiglons.

“Le huis clos ? C’est une décision difficile, mais on l’accepte. Connaissant les conditions actuelles, on respecte cette décision. C’est une période très difficile. Il faudra s’adapter, on a des protocoles avec le docteur, on doit rester à la maison le plus possible La vie doit continuer. Est-ce que c’est le bon moment pour jouer le PSG ? Je ne sais pas. Ils jouent peut-être un peu moins bien depuis quelques semaines , mais il y a toujours de très grands joueurs. On a cette envie de jouer ce match. Neymar et Mbappé absents ? Il ne faut surtout pas oublier qu’il y a des joueurs comme Di Maria, Draxler ou Verratti. Mbappé, on ne sait pas s’il sera présent. S’il est finalement là, on sera logiquement plus vigilant. On doit très bien défendre.“, a expliqué Vieira devant la presse.