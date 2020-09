Nicollin lassé par ceux qui donnent la leçon aux joueurs du PSG positifs

Près de 9.000 nouveaux cas en 24 heures. C’est le résultat de la dernière vague de tests au Covid-19 en France. Le coronavirus ne s’attrape pas qu’en vacances à Ibiza. Pourtant ils ont été nombreux tout au long de la semaine à critiquer les joueurs du PSG positifs (Navas, Marquinhos, Paredes, Di Maria, Neymar, Icardi). Ce choix de la facilité, à savoir tout reprocher non stop, Laurent Nicollin, président du Montpellier Hérault, le trouve injuste. Le patron du MHSC l’a fait savoir dans le Midi Libre.

“On a joué notre premier match sans Delort, d’autres le feront sans Icardi ou Neymar. C’est tellement facile de les critiquer. Le virus circule et on l’attrape dans la rue n’importe où. On n’est pas à l’abri de faire un repas de famille à la maison ou une grillade. Trois jours après, la moitié des gens ont chopé le virus”, commente Laurent Nicollin dans le journal. “Il faut arrêter de voir la vie plus blanc que blanc.” Le PSG approuve certainement ce message.