Nikola Karabatic : “Nous, sans public, on ne peut pas continuer”

Ce mercredi (20h45), contre les Allemands de Flensburg, en EHF Champions League, le PSG Handball lance enfin sa saison, à Coubertin. Après la rencontre européenne reportée contre les Hongrois de Szeged pour cause de Covid, les Parisiens débutent donc un exercice qui succède à une saison sans fin entérinée, le Final Four de la Champions League 2019/2020 étant programmé les 28-29 décembre.

Après le chômage technique, c’est un programme très dense qui attend le PSG de Nikola Karabatic (36 ans). Mais l’inquiétude demeure. “Cette crise a clairement mis en danger notre job. J’ai peur pour l’avenir du hand et de tous les sports comme le basket, le volley… dont l’économie ne repose pas sur les droits télé. Même sans public, le foot continue à jouer. Nous, sans public, on ne peut pas continuer“, prévient Nikola Karabatic dans L’Equipe. “D’après les dernières rumeurs, ce Final 4 se disputerait à huis clos ou dans une jauge maximale de 1000 personnes. Du coup, quel est l’intérêt de le programmer au mois de décembre? C’est presque irresponsable. Dans notre sport, notre voix ne porte sur rien. C’est un peu : “Joue et ferme ta gueule.”