Obraniak : “Je reproche à Tuchel de ne rien proposer dans le jeu !”

Le Paris Saint-Germain s’est incliné ce dimanche au Parc des Princes face à l’Olympique de Marseille (0-1) au terme d’une partie très animée qui a coûté trois expulsions côté parisien (Paredes, Neymar, Kurzawa). En manque d’inspiration offensive et souvent prévisible tactiquement, les critiques d’après match se sont principalement tournées vers Thomas Tuchel et son manque d’audace dans le jeu.

Particulièrement remonté suite à la prestation du PSG, le consultant Ludovic Obraniak estime que le coach allemand n’a plus la main sur son groupe.

“De ce que je vois, Thomas Tuchel n’est plus aux manettes ! Dans ce que le PSG propose, je ne vois pas un entraineur qui a une influence sur ce que montre son équipe. Je ne l’ai pas vu contre Lens, je l’ai très peu vu lors du “Final 8″… Ce que je lui reproche ce soir ? Je lui reproche de rien nous proposer dans le jeu ! Tu sens des joueurs qui sont spectateurs ! (…) La tactique c’est faire la passe à Neymar, et puis derrière tout le monde attend, tout le monde est spectateur. Contre Lens par exemple, mettre Kurzawa arrière droit était une bonne idée ? À un moment donné ça suffit ! On ne va pas lui trouver des excuses en permanence !”