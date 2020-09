Officiel : Alessandro Florenzi prêté pour une saison au PSG

Le Paris Saint-Germain a enregistré cet après-midi sa troisième recrue estivale. Après la levée de l’option d’achat pour Mauro Icardi (50 M€) et celle de Sergio Rico (6 M€), le club de la capitale a officialisé aujourd’hui l’arrivée de son arrière droit. Alessandro Florenzi est donc un nouveau joueur pour au moins une saison. Prêté par l’AS Roma avec option d’achat (à hauteur de 10 M€ selon les médias italiens), l’international italien portera le numéro 24 et succèdera à Christopher Nkunku.

Déjà en jambe, puisqu’il a joué avec la Squadra Azzura la semaine dernière, le latéral postule à une place de titulaire face à l’Olympique de Marseille. Une magnifique opportunité pour lui d’entrer dans le coeur des supporters Rouge & Bleu en cas de succès et d’une grosse prestation face à l’ennemi olympien.

Le nouveau parisien s’est exprimé sur le site internet du club et a fait part de sa joie de rejoindre le PSG.

” Je suis particulièrement fier et heureux de devenir un joueur du Paris Saint-Germain. C’est un des clubs majeurs en Europe aujourd’hui comme l’a encore confirmé son parcours jusqu’en finale de la Ligue des champions, le mois dernier, a souligné Alessandro Florenzi après la signature de son contrat. J’aurai à cœur de donner mon maximum pour le Paris Saint-Germain et pour ses supporters. Nous avons des défis extraordinaires qui nous attendent cette saison. Ce sera un plaisir et un honneur de les relever aux côtés de mes nouveaux coéquipiers, qui font partie des meilleurs joueurs du monde.“