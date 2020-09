Officiel – Alexandre Letellier s’engage un an avec le PSG

Cela avait été annoncé ce jeudi par L’Equipe, puis confirmé par la suite par diverses sources, c’est désormais officiel : Alexandre Letellier, gardien de but de 29 ans libre de tout contrat (en provenance de l’US Orléans Loiret Football), s’est engagé avec le Paris Saint-Germain, son club formateur. L’ancien angevin devrait jouer le rôle de troisième gardien derrière Keylor Navas et Sergio Rico. La durée de son contrat au PSG est d’un an.

“C’est une grande fierté pour moi de revenir au PSG”, déclare Alexandre Letellier après la signature de son contrat dans le communiqué du club. “Je suis ravi de retrouver mon club formateur et très enthousiaste à l’idée de m’entraîner quotidiennement avec des grands gardiens comme Keylor Navas ou Sergio Rico. J’ai hâte de relever les grands défis qui nous attendent cette saison.“