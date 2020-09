Officiel : Sergio Rico s’engage définitivement avec le PSG

C’était dans l’air du temps, c’est désormais officiel : Sergio Rico est un joueur du Paris Saint-Germain jusqu’en 2024 ! Auteur d’une saison plus que correcte en tant que doublure de Keylor Navas, Sergio Rico (tout juste 27 ans) a convaincu les dirigeants du PSG de miser sur lui. Les Rouge et Bleu auraient déboursé environ 6 M€ pour l’ancien Sévillan.

“Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Sergio Rico après avoir trouvé un accord avec le Séville Fútbol Club pour son transfert définitif. Le gardien de but espagnol est désormais lié au Club jusqu’au 30 juin 2024, a indiqué le club de la capitale dans un communiqué. Le portier espagnol, prêté par le FC Séville la saison dernière au Paris Saint-Germain, s’est engagé avec le club de la capitale ce samedi 5 septembre 2020, dans le cadre d’un transfert définitif. Le Club félicite Sergio et lui souhaite de poursuivre avec succès sa carrière sous le maillot rouge et bleu.“