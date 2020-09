Ogararu (Ajax) : “Bakker n’aura pas de problème pour s’intégrer à un championnat physique comme la L1”

Après plusieurs mois sans matches disputés, Mitchel Bakker a enchaîné les rencontres depuis la reprise des compétitions en juin dernier avec notamment des titularisations pendant les deux finales de coupes nationales (face à l’ASSE et l’OL). Et en ce début de saison 2020-2021, le néo-international Espoirs des Pays-Bas pourra profiter des longues absences de Layvin Kuzawa (suspendu jusqu’à début novembre) et Juan Bernat (rupture isolée du ligament croisé antérieur du genou gauche) pour occuper le couloir gauche de la défense des Rouge et Bleu. Interrogé par France Football sur les qualités du joueur de 20 ans, son ancien coach à l’Ajax – George Ogararu (entraîneur des U18 et U21) – s’est montré dithyrambique envers le Parisien, qui est sous contrat jusqu’en 2023.

“Mitchel Bakker est un joueur très rapide avec un physique impressionnant. Déjà à l’époque, il était très développé. À 17 ans, il jouait sans problème avec les U21. Je pense qu’il n’aura pas de problème pour s’intégrer à un championnat physique comme la Ligue 1 (…) Il écoute énormément. C’était facile de travailler avec lui, il voulait toujours être meilleur, a déclaré sur FF l’ancien coach de Bakker à l’Ajax. Sa signature au PSG ? Je n’étais pas surpris qu’il signe au PSG parce que c’est un bon joueur. Paris lui a présenté un projet très intéressant et l’Ajax doit le regretter.”