OGC Nice / PSG : les compositions officielles

Le PSG voudra surfer ce dimanche sur sa victoire face au FC Metz en milieu de semaine (1-0). Ainsi, les Parisiens doivent s’imposer face à l’OGC Nice ce dimanche après-midi à 13h (Canal Plus et Téléfoot), dans le cadre de la 4ème journée de Ligue 1. Thomas Tuchel doit composer sans de nombreux joueurs blessés et suspendu (Bernat, Kehrer, Diallo, Paredes, Neymar et Kurzawa). Voici les compositions officielles des deux équipes. Kylian Mbappé et Marco Verratti sont titulaires. Gana Gueye a été préféré à Ander Herrera et Julian Draxler à Pablo Sarabia.

Feuille de match du Nice / PSG

Dimanche 20 septembre 2020 à 13 heures à l’Allianz Riviera de Nice | 4e journée de Ligue 1 Uber Eats | Diffuseurs : Téléfoot et Canal Plus | Arbitre : Bastien | VAR : Dechepy et Castro

OGCN : Benitez – Atal, Pelmard, Dante (c), Lotomba – K.Thuram, Schneiderlin, Lees-Melou – Rony Lopes, Gouiri, H.Kamara.

: Benitez – Atal, Pelmard, Dante (c), Lotomba – K.Thuram, Schneiderlin, Lees-Melou – Rony Lopes, Gouiri, H.Kamara. Remplaçants : Cardinale, Pionnier, Daniliuc, Ben Seghir, Guessand, Trouillet, Ndoye, Sylvestre, Myziane.

: Cardinale, Pionnier, Daniliuc, Ben Seghir, Guessand, Trouillet, Ndoye, Sylvestre, Myziane. Entraîneur : Vieira.

: Vieira. Absents : Bambu, Danilo, Boudaoui (blessés), Nsoki, Claude-Maurice, Dolberg (Covid).