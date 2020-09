Petite approche du PSG pour Kondogbia

Trois après le PSG va-t-il s’intéresser de nouveau à Geoffrey Kondogbia ? La Razon, radio AS, Levante-EMV, plusieurs médias espagnols évoquent une prise d’information de Leonardo auprès du FC Valence concernant le milieu de terrain de 27 ans sous contrat jusqu’en 2022. Mais il ne s’agît que d’une “petite approche”, rien de plus pour l’instant. Chacun le sait, le PSG traque sur le marché un milieu de terrain pour renforcer son effectif. Geoffrey Kondogbia est revenu sur le terrain samedi dernier après avoir été positif au Covid. Lors du dernier match amical l’international passé par Monaco et l’Inter Milan a affiché un niveau élevé. Valence compte sur lui cette saison. Il faudrait donc une bonne offre pour convaincre le club espagnol (Kondogbia est coté 22.5M€ par Transfermarkt).