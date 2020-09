Peu de chance de voir Neymar et Di Maria lors du Classico (LP)

Hier, RMC Sport redonnait un peu d’espoir aux supporters parisiens en expliquant que Leandro Paredes, Neymar et Angel Di Maria, qui ont déclaré leurs symptômes – au PSG et à la Ligue – liés au Coronavirus avant le 30 août, avait une chance infime de participer au Classico de dimanche soir. Mais Thomas Tuchel, en conférence de presse ce mercredi après-midi, avait atténué ce vent d’optimisme. Ce mercredi soir, c’est Le Parisien qui explique qu’il y a peu d’espoir de voir l’Argentin et le Brésilien sur la pelouse du Parc des Princes dimanche soir. Ils pourraient reprendre l’entraînement individuel demain mais le fait de ne pas s’être entraîné collectivement, le risque de blessure reste élevé. Les dirigeants et le coach allemand ne souhaiteraient prendre aucun risque avec ses joueurs. Pour Marquinhos, Icardi et Navas, ils pourraient reprendre l’entraînement individuel vendredi ou samedi. Ils seront trop courts pour le Classico. Le quotidien francilien conclut en évoquant le cas Presnel Kimpembe. Au contact de Kylian Mbappé, testé positif cette semaine, Presko peut être considéré comme un cas contact. Mais ce dernier a repris l’entraînement ce mercredi avec ses coéquipiers et devrait être titulaire – et capitaine – face à Lens.