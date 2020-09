Peu importe le nombre de positifs, Rothen veut que le PSG assure qu’il jouera contre Lens et l’OM

Quel que soit le nombre de joueurs positifs au Covid-19 (six actuellement avec Navas, Marquinhos, Paredes, Di Maria, Icardi et Neymar), le PSG doit jouer ses matches de Ligue 1 à Lens jeudi 10, contre Marseille le dimanche 13, contre le FC Metz le 16 et à Nice le 20. C’est ce que veut Jérôme Rothen, l’ancien milieu de terrain devenu consultant chez RMC. Il l’a dit sur les ondes : “Au bout d’un moment il faut que les clubs anticipent. Quand des conneries ont été faites par des joueurs irresponsables, parce que là on sait très bien comment cela s’est passé, même si tout le monde peut attraper le Covid… et qu’ils auraient pu l’attraper autrement. L’image du PSG est entachée encore une fois. Le club en sortirait grandi en disant qu’il y ait 6, 7, 8 ou 9 cas, peu importe il jouera à Lens et contre Marseille.“