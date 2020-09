Pilorget : “Marquinhos a tout pour être un bon capitaine”

Avec le départ de Thiago Silva, libre de tout contrat, du côté de Chelsea, le Paris Saint-Germain perd celui qui a été son capitaine durant huit longues années. Aujourd’hui, à 26 ans, c’est à Marquinhos de prendre la relève en portant ce brassard. Et pour Jean-Marc Pilorget, passé par le club parisien entre 1975 et 1989, recordman de match sous la tunique rouge et bleu (435), Marqui saura endosser ce rôle à plein temps : “Marquinhos a tout pour être un bon capitaine. J’ai toujours eu des doutes sur Thiago Silva dans les grands moments. Marquinhos est irréprochable sur le terrain et il fait l’unanimité. Mentalement, il tient la route, il me paraît hermétique à la pression. Il n’a pas besoin d’en faire des tonnes“, a confié Pilorget pour L’Equipe.