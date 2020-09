Piquionne : “Mbappé devrait épurer son jeu”

L’Équipe de France, au terme d’un match soporifique au possible, a tout de même assuré l’essentiel en s’imposant, sur le plus petit des scores, en terre suédoise (0-1). Seul rayon de soleil de cette triste soirée, Kylian Mbappé a donc été le seul et unique buteur tricolore. Pourtant, au micro de RMC, Frédéric Piquionne a expliqué qu’il n’aime pas le visage affiché par le numéro 7 francilien sous la tunique des Bleus : “Il a forcément encore mal à la cheville. Il est revenu extrêmement vite d’une entorse, la douleur va être constante. Son arrivée en Équipe de France a été fulgurante, il a marqué énormément de buts. Là, je trouve qu’il retombe un peu dans les travers de ce qu’il fait par moment au PSG, il fait beaucoup de gestes inutiles. Il devrait épurer son jeu. J’ai l’impression qu’il veut faire la différence tout seul“, a expliqué Piquionne sur les ondes.