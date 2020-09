Pochettino dément tout contact avec le Barça, la Juve ou le PSG

Mauricio Pochettino (48 ans), ex entraîneur de Tottenham et ancien défenseur du PSG, n’a pas été en contact ces derniers temps avec le club francilien, ou le FC Barcelone, ou la Juventus. Les seuls contacts ont été avec Benfica et Monaco.

“Si j’ai parlé avec le président du Barça ? Non, c’est un mensonge. Je ne l’ai pas vu. Avec Ramón Planes oui, mais c’est parce que c’est ami depuis 2009 alors qu’il était directeur sportif de l’Espanyol. On a travaillé 5 ans ensemble. Il ne m’a pas proposé le Barça. Pareil pour le PSG ou la Juventus… Il y a eu des appels avec Benfica et Monaco“, a confié Pochettino, actuellement libre, à El Partidazo de COPE. “Entraîner un jour le Real Madrid ? Oui, ce serait un rêve ! Comme être le sélectionneur de l’Argentine. Est-ce que Mbappé va jouer au Real Madrid ? Je ne sais pas mais c’est le top !”