Polémiques PSG / OM, les deux clubs prônent l’apaisement (RMC)

Il y a maintenant dix jours de cela, le PSG accueillait l’Olympique de Marseille dans un Classique particulièrement bouillant, les cartons jaunes et rouges distribués pouvant en témoigner. Et alors que les polémiques se sont enchaînées les jours suivant cette partie pour le moins houleuse, les deux écuries ont aujourd’hui changé leur fusil d’épaule. En effet, à l’approche d’une nouvelle commission de discipline ce mercredi soir qui jugera notamment le crachat d’Angel Di Maria, dans les deux camps, c’est l’apaisement qui prime, nous indique RMC Sport. Le média nous explique que “la tension a baissé d’un cran” et que “les deux clubs ont adopté une attitude plus responsable et plus calme”. Désormais, au PSG comme à l’OM, on ne veut plus s’exprimer sur cette partie, et ses polémiques, ne voulant pas rajouter de l’huile sur le feu. C’est maintenant à la LFP de juger et de rendre son verdict dans les différents dossiers liés aux polémiques découlant de ce Classique.