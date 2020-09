Pour Thilo Kehrer son avenir est plutôt dans l’axe

Aligné ces derniers temps à droite de la défense que ce soit au PSG ou en Nationalmannschaft, Thilo Kehrer (23 ans, 9 sélections) se voit plus comme défenseur axial. C’est là qu’il pense s’épanouir à l’avenir, il l’a expliqué au quotidien Die Welt. “Jusqu’à présent, j’ai joué plus sur un côté, et encore plus haut en sélection. Je me sens bien là et j’ai beaucoup appris à ce poste récemment”, a déclaré Thilo Kehrer. “Mais mon objectif est de jouer de plus en plus dans l’axe.” Ce qui correspond à la tendance actuelle au PSG puisqu’ Alessandro Florenzi vient de signer en prêt pour une saison (avec une option d’achat de 9M€) et qu’il faut doubler les postes chez les axiaux (Marquinhos, Presnel Kimpembe et Abdou Diallo étant les autres éléments).

Concernant la vague de Covid au PSG, Thilo Kehrer explique que tout le monde fait très attention : “Nous sommes très prudents et portons une attention particulière au respect des règles sanitaires. Ces derniers mois, nous avons été testés très souvent, ces jours-ci encore plus.”