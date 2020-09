Première très compliquée pour Areola avec Fulham

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023, Alphonse Areola enchaîne un deuxième prêt consécutif après une année au Real Madrid la saison passée. Barré par Keylor Navas et Sergio Rico au PSG, le portier de 27 ans a a été prêté avec option d’achat à Fulham. Pour son premier match avec le promu de Premier League, Alphonse Areola était titulaire dans le but pour affronter le Leeds United de Marcelo Bielsa. Et l’international français a connu une première très compliquée avec une défaite 4-3 de son équipe. Le Titi du PSG a notamment encaissé 4 buts (en 57 minutes) en 5 tirs cadrés. Les Cottagers affronteront Aston Villa le 28 septembre prochain en Premier League.