PSG / Angers – 1.000 spectateurs attendus au Parc des Princes (France Bleu Paris)

Ce vendredi soir à 21h (Téléfoot), le PSG recevra le SCO Angers en ouverture de la 6ème journée de Ligue 1. Et les Rouge et Bleu pourront être soutenus par 1.000 spectateurs au Parc des Princes. En effet, d’après les informations de France Bleu Paris, la PSG va appliquer la jauge de 1.000 personnes autorisées, qui est entrée en vigueur sur Paris depuis samedi dernier. “Il n’y aura aucun billet à vendre, les quelques tickets disponibles pour ce match seront répartis entre les sponsors et les œuvres sociales du club”, précise la radio française. France Bleu Paris indique également que cette jauge de 1.000 spectateurs “ne comprend pas les accrédités (joueurs, staff, officiels, médias…).” Avant d’accueillir ces 1.000 personnes, le PSG avait longtemps envisagé le huis clos.

Lors des réceptions de l’Olympique de Marseille et du FC Metz, le PSG avait accueilli 5.000 spectateurs dans son enceinte du Parc des Princes. Mais le club de la capitale aurait aimé accueillir davantage de public lors de ces rencontres, comme l’a expliqué France Bleu Paris. “Le PSG a d’ailleurs fait plusieurs propositions à la préfecture de Police de Paris. Des propositions pour accueillir jusqu’à 20.000 spectateurs sur des rencontres, tout ça en respectant les gestes barrières et en mettant en protocole sanitaire très strict nous glisse-t-on en interne. Pour le moment, ces demandes sont lettres mortes et le PSG va encore s’accommoder.”